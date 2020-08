Brits softwarebedrijf Aveva neemt branchegenoot Osisoft over

Gepubliceerd op | Views: 137

LONDEN (AFN/BLOOMBERG) - Het Britse softwarebedrijf Aveva neemt het Amerikaanse industriële softwarebedrijf Osisoft over. De deal, die naar verwachting eind dit jaar wordt afgerond, geeft Osisoft een waarde van 5 miljard dollar.

Osisoft is opgericht in 1980 en verkoopt software die bedrijven gebruiken om real-time gegevens te beheren. Op die manier kunnen bijvoorbeeld de omstandigheden in een laboratorium of fabriek in de gaten worden gehouden.

Samen hebben de bedrijven een jaarlijkse omzet van 1,6 miljard dollar. Het Franse industrieconcern Schneider Electric, met een belang van 60 procent in Aveva, staat achter de overname. Het in Cambridge gevestigde Aveva is gespecialiseerd in software en ICT-diensten voor de olie- en gasindustrie. In diezelfde sector bevindt zich ook een groot deel van de klanten van Schneider.