Gepubliceerd op | Views: 494

FRANKFURT (AFN/RTR) - De Duitse economie is verzwakt, maar het is te vroeg voor extra stimuleringsmaatregelen vanuit de Europese Centrale Bank (ECB) of de Duitse overheid. Dat heeft president van de Bundesbank Jens Weidmann gezegd tegen de Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung.

"De huidige vooruitzichten zijn bijzonder onzeker", vertelde hij in het interview. "Maar we moeten ons niet overgeven aan pessimisme of activisme." Hij voegde eraan toe dat "automatische stabilisatoren", zoals aanvullende werkloosheidsuitkeringen, de eerste maatregelen zouden moeten zijn in geval van verdere economische zwakte. Duitsland kende onlangs een kwartaal met economische krimp.

De ECB zinspeelde er recent al op dat er mogelijk in september weer stimuleringsmaatregelen aankomen voor de economie van de eurozone, met onder meer een renteverlaging. Maar van Weidmann is bekend dat hij geen voorstander is van dergelijk beleid.

"De vraag is of nieuwe maatregelen nodig zijn op basis van onze inflatievooruitzichten, vooral als de bijwerkingen toenemen en de effectiviteit afneemt", aldus de Duitser, die tevens van mening is dat grote beleidsveranderingen bij de ECB zouden moeten wachten tot de nieuwe ECB-president in functie is. Christine Lagarde neemt pas in november het stokje over van de huidige ECB-baas Mario Draghi.