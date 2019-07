Arcadis voert omzet en winst op

Gepubliceerd op | Views: 819

AMSTERDAM (AFN) - Ingenieurs- en adviesbureau Arcadis heeft in de eerste helft van het jaar een hogere omzet in de boeken gezet. Daarbij voerde het bedrijf ook zijn winstgevendheid op. Dat had de onderneming vooral te danken aan groei in Noord-Amerika.

De netto-omzet van Arcadis steeg op jaarbasis met 5 procent tot een kleine 1,3 miljard euro. Daarbij dikten de opbrengsten in Noord- en Zuid-Amerika op autonome basis met 10 procent aan tot 426 miljoen euro. Ook in Europa was er sprake van groei, terwijl de omzet in het Midden-Oosten met bijna een vijfde afnam. In die laatste regio is Arcadis al een tijdje selectiever als het om het aannemen van klussen gaat.

Arcadis behaalde op die hogere omzet ook betere winstmarges. Onder de streep hield het bedrijf het voorbije halfjaar 38 miljoen euro over, een stijging van 9 procent ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar.

De onderneming gaf ook een update over zijn samenwerkingsverband ALEN voor duurzaam gas in Brazilië. Arcadis streeft ernaar de activiteiten, waar het vorig jaar tientallen miljoenen euro's op afschreef, nog dit jaar af te stoten. De biogascentrales zadelden Arcadis in het tweede kwartaal op met een verlies van 2 miljoen euro, maar zullen naar verwachting tegen het einde van dit jaar quitte draaien.