PayPal minder positief over omzet

SAN JOSE (AFN) - Betalingsverwerker PayPal heeft zijn verwachtingen voor dit jaar aangepast. Het bedrijf verwacht nu een lagere omzet dan eerder, maar verhoogde zijn winstverwachting juist. Dat meldde de onderneming woensdag in een handelsbericht.

PayPal rekent nu op een omzet in een bandbreedte van 17,6 miljard tot 17,8 miljard dollar in 2019. Eerder werd nog een range van 17,9 miljard tot 18,1 miljard dollar genoemd. Verder gaat de betalingsverwerker nu uit van een aangepaste winst per aandeel in een bandbreedte van 3,12 dollar tot 3,17 dollar voor het lopende boekjaar.

Topman Dan Schulman legt de hogere winstverwachting uit als het logische gevolg van een "solide" kwartaal. PayPal zag zijn opbrengsten aandikken met 12 procent tot 4,3 miljard dollar ten opzichte van een jaar geleden. Ook het aantal nieuwe actieve accounts steeg met dubbele cijfers tot 9 miljoen. Inmiddels zijn er al 286 miljoen actieve accounts bij de betalingsverwerker. Het totale betalingsvolume bedroeg 172 miljard dollar in het tweede kwartaal.