ROME (AFN/RTR) - Er is weer een kink in de kabel gekomen bij de overname van het Italiaanse staalbedrijf Ilva door ArcelorMittal. De Italiaanse regering, die eerder vraagtekens zette bij de deal omdat toezeggingen op het gebied van werkgelegenheid tekort zouden schieten, is niet blij met de aanvullende voorstellen van de staalreus.

De Italiaanse vicepremier Luigi di Maio, tevens verantwoordelijk voor industrie en werkgelegenheid, zegt dat Arcelor nog altijd meer kan doen op het banenfront. Hij had eerder ook al zijn beklag gedaan over het milieuvraagstuk.

De nieuwe coalitie in Italië wil het aanbestedingsproces uit 2017 herzien. Worden daar onrechtmatigheden aangetroffen, dan gaat de deal in zijn geheel niet door. Het onderzoek duurt krap een maand.

ArcelorMittal is al enige tijd bezig om het Italiaanse Ilva over te nemen. In mei kreeg het staalbedrijf dat aan de Amsterdamse beurs genoteerd is het groene licht van de Europese Commissie. Daarvoor moet ArcelorMittal verschillende fabrieken en onderdelen afstoten.

Arcelor zei woensdag dat het aanvullende voorstellen heeft gedaan en dat het de deal snel hoopt te kunnen afronden.