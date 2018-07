Gepubliceerd op | Views: 377

DETROIT (AFN) - De Amerikaanse autofabrikant General Motors (GM) verlaagt zijn winstverwachting voor het hele jaar, vanwege de oplopende prijzen van staal en aluminium. Ook kampt de grootste autobouwer van de Verenigde Staten met tegenwind door negatieve wisselkoerseffecten in Zuid-Amerika.

Volgens GM zal de aangepaste winst per aandeel dit jaar uitkomen op 6 dollar, terwijl eerder op een winst van 6,50 dollar per aandeel werd gerekend. In het tweede kwartaal ging de winst uit voortgezette activiteiten met bijna 3 procent omlaag tot 2,4 miljard dollar. De omzet daalde licht tot 36,8 miljard vergeleken met een jaar geleden.

Ondanks de uitdagingen door gestegen grondstofkosten en wisselkoerseffecten sprak bestuursvoorzitter Mary Barra van solide resultaten en sterke fundamenten voor het bedrijf uit Detroit. GM wees op de groeiende verkopen op de Amerikaanse thuismarkt en de recordverkoop in China.