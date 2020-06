Brussel akkoord met staatssteun voor Lufthansa

Gepubliceerd op | Views: 234

BRUSSEL (AFN) - De Europese Commissie is akkoord met de miljardensteun van de Duitse overheid voor luchtvaartconcern Lufthansa. Door de coronacrisis is Lufthansa, net als veel branchegenoten, in grote financiële problemen gekomen.

De Duitse overheid wil Lufthansa redden door een belang van 20 procent te nemen voor 6 miljard euro en garant te staan voor een lening van 3 miljard euro. Als voorwaarde voor goedkeuring van de steun vanuit Brussel moet Lufthansa een deel van de landingsrechten op de luchthavens van Frankfurt en München inleveren.

Eurocommissaris Margrethe Vestager (mededinging) zegt dat de noodhulp Lufthansa zal helpen de crisis in de luchtvaartsector door de virusuitbraak te doorstaan. Door de voorwaarden rond de landingsrechten moet worden voorkomen dat de concurrentie wordt verstoord, doordat andere maatschappijen de kans krijgen vanaf die luchthavens te vliegen. Dat zal volgens Vestager helpen met eerlijke prijzen en meer keuze voor consumenten.