AEX zakt opnieuw weg na zware verliesbeurt

AMSTERDAM (AFN) - De aandelenenbeurs in Amsterdam zakte donderdag opnieuw weg. Ook de andere Europese beurzen stonden in het rood na de zware verliesbeurt een dag eerder. Beleggers bleven voorzichtig door de toenemende coronabesmettingen in verschillende Amerikaanse staten en de mogelijk impact van nieuwe lockdowns op het economische herstel.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde in de ochtendhandel 0,9 procent lager op 552,52 punten. De hoofdindex raakte woensdag al bijna 3 procent kwijt. De MidKap verloor 0,8 procent tot 740,20 punten. De beurzen in Frankfurt, Londen en Parijs zakten tot 1,3 procent.

Grootste daler in de AEX was uitzender Randstad met een verlies van 2 procent. Biotechnoloog Galapagos was de enige stijger met een winst van 0,3 procent. Bij de middelgrote bedrijven stond bouwer BAM onderaan met een min van 2,6 procent. Sterkste stijger was chipbedrijf Besi met een plus van 0,9 procent.

Kiadis Pharma

Op de lokale markt steeg Kiadis Pharma 3,6 procent. Het biotechnologiebedrijf is begonnen om zijn middel voor de behandeling van leukemie op mensen te testen in de Verenigde Staten. Het gaat om een fase 1-onderzoek in samenwerking met de Ohio State University.

In Frankfurt kreeg Lufthansa er 10 procent bij. Beleggers reageerden opgelucht dat het steunpakket voor de Duitse luchtvaartreus weer een stap dichterbij is gekomen. Grootaandeelhouder Heinz-Hermann Tiele zou zijn bezwaren tegen de voorwaarden voor het pakket ter waarde van 9 miljard euro hebben ingetrokken.

Bayer

Bayer won 0,6 procent. Het Duitse chemiebedrijf heeft een schikking getroffen met Amerikanen die claimen door gebruik van onkruidbestrijder Roundup kanker te hebben gekregen. Het gaat om een totaalpakket van 9,1 miljard tot 9,8 miljard euro.

In Londen zakte easyJet 5,5 procent. De Britse prijsvechter wil met de uitgifte van aandelen omgerekend zo'n 500 miljoen euro ophalen. Het geld is nodig om het bedrijf door de huidige crisis te loodsen. Royal Mail verloor 6 procent. Het Britse postbedrijf gaat tot 2000 managementfuncties schrappen als onderdeel van een herstructureringsprogramma. Het bedrijf ziet zich mede door de coronacrisis genoodzaakt om in te grijpen.

De euro was 1,1234 dollar waard, tegen 1,1267 dollar een dag eerder. De prijs van een vat Amerikaanse olie daalde 1,5 procent tot 37,44 dollar. Brentolie werd 1,4 procent goedkoper op 39,75 dollar per vat.