Wereldwijde staalproductie verder omhoog

BRUSSEL (AFN) - De wereldwijde productie van staal is in mei met 6,6 procent toegenomen tot 154,9 miljoen ton in vergelijking met een jaar eerder. Dat meldde de World Steel Association.

China was goed voor 81,1 miljoen ton, een stijging met 8,9 procent op jaarbasis. In Japan steeg de productie met 1,8 procent tot 8,8 miljoen ton. De Verenigde Staten nam de staalproductie met 3 procent toe naar 7,1 miljoen ton. Rusland produceerde met 6,2 miljoen ton 6 procent meer dan in mei 2017.

In Duitsland, de grootste staalfabrikant van Europa, was vorige maand sprake van een toename met 2,6 procent tot 3,9 miljoen ton. Ook in Nederland was sprake van een lichte stijging. De staalproductie viel hier met 624.000 ton 1,4 procent hoger uit dan een jaar eerder.