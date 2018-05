Minder winst voor Foot Locker

Gepubliceerd op | Views: 143

NEW YORK (AFN) - Foot Locker is het boekjaar begonnen met minder winst op een licht hogere omzet. De Amerikaanse verkoper van sportschoenen was evengoed blij verrast met beter dan verwachte resultaten, ook omdat een extra voorziening voor een pensioengeschil 12 miljoen dollar afsnoepte van de winst. Verder investeerde het bedrijf in zijn digitale activiteiten.

In de eerste maanden van het boekjaar, dat voor Foot Locker begint in februari, werd een winst van 165 miljoen dollar behaald. Dit was een jaar eerder nog 180 miljoen dollar. De omzet steeg met 1,2 procent tot ruim 2 miljard dollar. Exclusief wisselkoerseffecten was sprake van een 1,5 procent lagere omzet. Winkels die langer dan een jaar open zijn zagen de omzet gemiddeld met 2,8 procent dalen.

Volgens het bedrijf blijft de vraag naar premium producten verbeteren. Het bedrijf rekent voor het hele boekjaar op een hogere vergelijkbare omzet. Foot Locker heeft momenteel bijna 3300 winkels verdeeld over 24 landen. In het eerste kwartaal sloten 37 winkels de deuren. Daartegenover werden elf nieuwe winkels geopend.