'WDP op koers voor verdere groei'

AMSTERDAM (AFN) - Logistiek vastgoedfonds WDP ligt uitstekend goed op koers voor verdere groei en dan vooral in Nederland en Roemenië. Dat schrijven analisten van KBC Securities in een rapport over de onderneming. De marktvorsers wijzen onder meer op de resultaten van de portefeuille, die volgens KBC van hoge kwaliteit is.

De kenners gingen al wel uit van een stevige verbetering van de resultaten. WDP zag in het eerste kwartaal de winst groeien ten opzichte van een jaar eerder. Verder wist het concern de balans te versterken, geholpen door de plaatsing van een lening met de looptijd van 11 jaar. KBC wijst er verder op dat de groei in Roemenië onder meer werd aangejaagd door de recente wijziging van de aandeelhoudersstructuur.

ING benadrukt dat WDP, dat eerder zijn eigen doelen naar boven toe bijstelde, nog altijd beter presteert dan 'nodig' is. Het vastgoedfonds zal, zoals het er nu voor staat, ruimschoots aan de gestelde doelen voldoen.

Eerdere belofte

ING wijst onder meer op de eerdere belofte van WDP. Het fonds beloofde tegen 2020 circa 1,25 miljard euro te investeren. In het afgelopen kwartaal werd daarvan 100 miljoen gerealiseerd. In 45 procent van de tijd die WDP zichzelf had gegeven is inmiddels 70 procent van dat doel bereikt. Voor de resterende kwartalen is per periode minder dan 50 miljoen euro aan investeringen nodig.

KBC en ING handhaafden hun hold-adviezen op WDP met een koersdoelen van respectievelijk 95 euro en 94 euro. Het aandeel WDP noteerde woensdag omstreeks 09.40 uur 0,2 procent lager op 102,60 euro.