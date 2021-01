Mastercard maakt Britse creditcardbetalingen in EU flink duurder

LONDEN (ANP/BELGA) - Mastercard gaat de kosten voor Britse creditcardbetalingen in de Europese Unie flink opschroeven, nu de Britten Europa vaarwel hebben gezegd. Volgens Britse media worden de tarieven die de creditcardmaatschappij rekent aan Europese bedrijven voor aankopen met Britse creditcards in het najaar opgeschroefd van 0,3 tot 1,5 procent per transactie.

De vrees bestaat nu dat bedrijven die extra kosten zullen doorrekenen aan de consument. De Britten kunnen het als eerste merken bij het boeken van vluchten, hotels of huurauto's in Europa. Maar in principe geldt het voor elke Britse aankoop in de EU. Brussel stelde jaren terug een plafond in voor de betreffende kosten, maar door de brexit gelden die regels niet meer voor Britse creditcards.

De Britse omroep BBC merkt op dat de tariefsverhoging klein lijkt, maar toch substantieel is en op een moment komt dat veel Europese bedrijven al te maken hebben met veel extra administratieve rompslomp en dus hogere kosten voor handel met Groot-Brittannië. In het grote plaatje gaat het bovendien om veel geld. Doorgaans zijn de Britse creditcardbetalingen bij Europese webwinkels en andere partijen goed voor tientallen miljarden euro's per jaar.