easyJet aast op marktaandeel KLM, Air France en Lufthansa

LONDEN (ANP) - Prijsvechter easyJet hoopt de komende tijd marktaandeel te winnen van grote nationale maatschappijen als KLM, Air France, British Airways en Lufthansa. Johan Lundgren, de hoogste baas van de Britse prijsvechter, denkt dat easyJet bij het herstel van de coronacrisis kan profiteren van de capaciteitskrimp bij die gevestigde maatschappijen, zo zegt hij tegen de Britse zakenkrant Financial Times.

Volgens Lundgren is er bij het netwerk van easyJet vooral sprake van overlap met de grote maatschappijen van Europa. Hij spreekt daarom van een geweldige kans om te groeien. Daarbij zal de aandacht van easyJet minder uitgaan naar de concurrentiestrijd met budgetmaatschappijen als Ryanair.

De coronapandemie heeft in de luchtvaartsector enorme schade aangericht. De verwachting is dat de oude nationale luchtvaartmaatschappijen langzamer herstellen omdat zij meer gericht zijn op zakenreizen en korte vluchten om reizigers op te halen voor langeafstandsvluchten. Verwacht wordt dat zakenreizen en langeafstandsreizen in een trager tempo zullen herstellen dan de luchtvaartsector als geheel.

EasyJet concurreert op twee derde van zijn netwerk met juist deze gevestigde maatschappijen. Bij het plannen van het netwerk geeft easyJet dit jaar voorrang aan vluchten vanaf de duurdere luchthavens die deze maatschappijen gewoonlijk gebruiken, aldus Lundgren. Hij is voorzichtiger over de kansen die uit de crisis voortvloeien dan bijvoorbeeld Michael O'Leary van Ryanair of József Váradi van Wizz Air. Beide luchtvaartbazen spreken over een eenmalige kans om een enorm marktaandeel te veroveren.

EasyJet-investeerders zijn ook nog niet overtuigd van de toekomstige mogelijkheden van het bedrijf. De aandelenkoers van het bedrijf is de afgelopen 12 maanden met 50 procent gedaald, terwijl Ryanair en Wizz Air hun eerdere verliezen hebben goedgemaakt.