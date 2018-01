'Kiadis op termijn interessant voor kopers'

Gepubliceerd op | Views: 2.459

AMSTERDAM (AFN) - Kiadis Pharma kan uitstekend op eigen benen doorgroeien, maar zou desalniettemin op termijn interessant kunnen zijn voor grote farmaceuten. Dat zei topman Arthur Lahr van het Amsterdamse biotechbedrijf in een interview met het ANP.

,,In Europa zijn maar een paar voorbeelden van biotechbedrijven die zelf een product van ontwikkeling naar verkoop hebben gebracht, zoals Crucell waar ik eerder werkte, en Actelion." Dat laatste bedrijf werd later voor bijna 30 miljard overgenomen. ,,Elk biotechbedrijf wil de nieuwe Actelion worden", zegt Lahr.

De kans op een overname is altijd aanwezig in de sector, beaamt Lahr. De potentie van het bedrijf was ook de reden dat hij een jaar geleden bij Kiadis aan de slag ging. Kiadis was toen al een 'hidden gem' vanwege de goede progressie met de ontwikkeling van een nieuw medicijn dat complicaties van beenmergtransplantatie kan voorkomen bij leukemie. Inmiddels maakt het bedrijf zich op voor de commerciële fase met het middel ATIR101.

Opschalen productie

Kiadis trekt over twee weken in bij het gebouw van branchegenoot Uniqure in Amsterdam Zuidoost, waar het in huis kan produceren. Het opstarten van de productie duurt nog wel even: ,,Niet dit jaar en het kan ook 2020 worden." Het nieuwe onderkomen biedt volgens Lahr veel mogelijkheden voor het opschalen van de productie. ,,En het is tegenwoordig bijzonder dat een biotechbedrijf in Nederland produceert."

De behandeling met ATIR101 moet voorkomen dat patiënten die een beenmergtransplantatie ondergaan worden ,,aangevallen'' door de wittebloedcellen in het beenmerg dat ze krijgen ingebracht. Bij een donornier kan het afweersysteem van een lichaam de nier afstoten. Bij een beenmergtransplantatie krijgt iemand juist wittebloedcellen van een ander afweersysteem ingebracht, legt Lahr uit, en kan de patiënt zelf worden ,,afgestoten", met zeer ernstige gezondheidsproblemen als gevolg.

In Europa en de Verenigde Staten samen zijn jaarlijks 27.000 patiënten die voor het middel van Kiadis in aanmerking zouden komen. Het bedrijf herhaalt dat het nog dit jaar goedkeuring van het Europese medicijnagentschap EMA verwacht voor toelating tot de Europese markt. ATIR101 moet dan in de tweede helft van 2019 op de markt komen.