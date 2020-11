AEX ferm hoger dankzij vaccinhoop

AMSTERDAM (AFN) - De AEX-index in Amsterdam liet dinsdag tussentijds een duidelijke winst zien. Ook elders in Europa overheerste het optimisme over de komst van vaccins tegen het coronavirus, die een definitief einde kunnen maken aan voor de economie schadelijke lockdowns. Luchtvaartmaatschappijen waren in trek nu ook het einde van de reisbeperkingen in zicht lijkt, hoewel dit nog wel lang zal duren.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde een klein half uur na de openingsbel op Wall Street 1 procent hoger 607,19 punten. De MidKap klom ook 1 procent tot 897,68 punten. Frankfurt, Londen en Parijs wonnen tot 1,3 procent.

De sterkste stijgers in de AEX waren winkelvastgoedbedrijf Unibail-Rodamco-Westfield en de banken ING en ABN AMRO, met winsten tot 7,7 procent, dankzij de hoop op een aantrekkende economie. Olie- en gasconcern Shell was dankzij verbeterde vooruitzichten voor de oliemarkt ook populair met een plus van 5,5 procent. Adyen stond onderaan met een min van 3,5 procent.

Banken

Banken zouden profiteren van een aantrekkende economie, aangezien ze dan minder voorzorgsmaatregelen voor mogelijke kredietverliezen moeten nemen. Verhuurders van winkelruimte zien de druk van lockdowns op hun huurders afnemen.

De strategie-update van KPN (min 0,6 procent) maakte weinig indruk op beleggers. Het telecomconcern investeert de komende drie jaar 3,5 miljard euro in digitalisering, waaronder de verdere uitrol van het glasvezelnetwerk.

Air France-KLM

Air France-KLM was een opvallende stijger met een winst van ruim 12 procent. Ook elders in Europa deden luchtvaartconcerns het goed, met een winst van 6,8 procent voor Lufthansa en 3,5 procent meer beurswaarde voor British Airways-moeder IAG. Bouwbedrijf BAM won in de MidKap bijna 18 procent, na de bekendmaking van een grote deal met pensioenuitvoerder PGGM een dag eerder. Maandag maakte BAM ook al een koerssprong.

De euro was 1,1853 dollar waard, tegenover 1,1825 dollar een dag eerder. De hoop op economisch herstel stuwde ook de olieprijzen. Een vat Amerikaanse olie werd 3 procent duurder op 44,35 dollar. Brentolie kostte 2,6 procent meer op 47,30 dollar per vat en bereikte het hoogste niveau sinds maart dit jaar.