Beurzen optimistisch over coronavaccins

AMSTERDAM (AFN) - De Amsterdamse aandelenbeurs won dinsdag terrein. Ook de andere Europese beurzen stonden in het groen. Beleggers hopen dat het einde van de coronacrisis in zicht is door de positieve ontwikkelingen met de vaccins. Op het Damrak stond telecomconcern KPN in de schijnwerpers na een update van de strategie.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde in de ochtendhandel 0,6 procent hoger op 605,03 punten. De MidKap won 0,9 procent tot 897,22 punten. De beurzen in Londen en Parijs stegen tot 0,9 procent. De DAX in Frankfurt klom 0,5 procent. Beursuitbater Deutsche Börse liet weten de Duitse hoofdindex vanaf september 2021 uit te breiden van 30 naar 40 bedrijven.

Het nieuws dat de machtsoverdracht in de Verenigde Staten aan de verkozen president Joe Biden officieel kan beginnen, zorgde eveneens voor optimisme op de beursvloeren. Ook berichten dat Biden de voormalige voorzitter van de Federal Reserve (Fed) Janet Yellen wil benoemen tot minister van Financiën vielen goed bij beleggers.

KPN

Sterkste stijger in de AEX waren ING en olie- en gasconcern Shell, met winsten van meer dan 3 procent. Betaalbedrijf Adyen en maaltijdbestelsite Just Eat Takeaway stonden onderaan met minnen van 2 en 1,4 procent.

KPN daalde 0,2 procent. Het telecomconcern investeert de komende drie jaar 3,5 miljard euro in digitalisering, waaronder de verdere uitrol van het glasvezelnetwerk. Volgens de telecomaanbieder zit Nederland door de coronacrisis in een digitale stroomversnelling nu steeds meer mensen thuiswerken. KPN is naar eigen zeggen in staat om alle investeringen uit eigen opbrengsten te financieren en rekent voor 2021 op groei van het bedrijfsresultaat.

Luchtvaartmaatschappijen

De luchtvaartmaatschappijen profiteerden van de nieuwe quarantaineregels die Engeland vanaf 15 december introduceert voor reizigers uit het buitenland. Zij kunnen na vijf dagen quarantaine een coronatest ondergaan en hoeven niet langer in afzondering te blijven als de uitslag van de test negatief is. IAG, het moederbedrijf van British Airways en Iberia, won 4,5 procent in Londen. In de MidKap ging luchtvaartcombinatie Air France-KLM aan kop met een plus van 10 procent.

De euro was 1,1871 dollar waard, tegenover 1,1825 dollar een dag eerder. Olieprijzen gingen verder omhoog door de hoop op economisch herstel. De prijs van een vat Amerikaanse olie klom 0,9 procent tot 43,46 dollar. Brentolie kostte 0,8 procent meer op 46,42 dollar per vat en bereikte het hoogste niveau sinds maart dit jaar.