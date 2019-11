Gepubliceerd op | Views: 411 | Onderwerpen: staal

ROME (AFN/BLOOMBERG) - ArcelorMittal voert naar eigen zeggen "constructieve" gesprekken met de Italiaanse overheid over zijn Ilva-staalfabriek. Volgens het staalconcern wordt daarbij gezocht naar een akkoord over duurzame staalproductie in de Zuid-Italiaanse stad Tarente.

De laatste tijd is er veel gedoe rond de Ilva-fabriek, waar duizenden mensen werken. Eerder maakte ArcelorMittal bekend de fabriek terug te willen geven aan Italië. Het intrekken van bescherming tegen milieuclaims rond de Ilva-fabriek was daar de reden voor, liet het bedrijf weten.

De Italiaanse regering werkt nu aan een nieuw industrieel plan, compleet met afspraken over de productieniveaus en een verplichting om milieuvervuiling terug te dringen. In het project wordt een meer actieve deelname van de overheid niet uitgesloten. Eerder gingen er al geruchten dat Rome zou overwegen de Ilva-fabriek te redden met een overbruggingskrediet als ArcelorMittal definitief zou afzien van de overname.