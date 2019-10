Twitter verliest reclameomzet na gegevenslek

Gepubliceerd op | Views: 221 | Onderwerpen: Twitter

SAN FRANCISCO (AFN/BLOOMBERG) - Twitter zag in het derde kwartaal zijn omzet uit reclame lager uitkomen dan waar het eerder op rekende. Het sociale mediabedrijf had in de periode te maken met een gegevenslek, waardoor een deel van zijn advertenties moest worden verwijderd.

Het verlies aan reclame-opbrengsten vanwege het gegevenslek zorgde voor een 3 procentpunt lagere omzetgroei. Daarnaast werd de omzet gedrukt door seizoenseffecten, aldus het bedrijf. De omzet dikte uiteindelijk aan met 8,6 procent tot bijna 824 miljoen dollar vergeleken met een jaar eerder. Twitter wist wel meer dagelijkse actieve gebruikers aan zich te binden. Deze namen met 6 miljoen toe tot 145 miljoen in totaal.

De nettowinst nam op jaarbasis toe maar minder dan waar de analisten op hoopten. Ook de omzet en de omzetprognose waren teleurstellend. Het sociale mediabedrijf rekent op een omzet van 940 miljoen dollar in het lopende kwartaal.