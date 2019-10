Informatieleverancier RELX op koers

Gepubliceerd op | Views: 129

AMSTERDAM (AFN) - Informatieleverancier en data-analysebedrijf RELX ligt op koers om aan de gestelde doelen voor dit jaar te voldoen. In een handelsupdate meldde het AEX-fonds dat de onderliggende omzetgroei in de eerste negen maanden van het jaar 4 procent bedroeg. De onderneming gaat voor heel 2019 uit van verdere groei van zowel de opbrengsten als de operationele winst.

Bij de divisie Risk & Business Analytics was de onderliggende omzetgroei met 7 procent het sterkst. Verder was bij Exhibitions sprake van 6 procent groei. Bij Legal (2 procent) en Scientific, Technical & Medical (plus 1 procent) was de omzetgroei bescheiden. Laatstgenoemde divisie kampte ook met de aanhoudende krimp van printopbrengsten.

Verder deed RELX dit jaar tot nu toe twaalf overnames voor in totaal 378 miljoen pond. Daar onder vielen bedrijven die zich onder meer bezig houden met content en het analyseren van data. Verder werden zeven bezittingen van de hand gedaan voor een bedrag van 62 miljoen pond.

RELX kondigde ook aan dat dit jaar al voor circa 550 miljoen pond aan eigen aandelen zijn ingekocht. Dat is onderdeel van het eerder aangekondigde aandeleninkoopprogramma van 600 miljoen pond.