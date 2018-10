iBasis sluit samenwerkingsdeal met Telserv

Gepubliceerd op | Views: 287

AMERSFOORT (AFN) - iBasis, de Amerikaanse dochter van KPN die wordt verkocht, is een strategische samenwerking aangegaan met de Nederlandse nummerspecialist Telserv. Er zijn geen financiële details naar buiten gebracht.

De samenwerking moet communicatieproviders in staat stellen om hun bereik via duizenden iBasis-netwerkrelaties wereldwijd uit te breiden. Hierbij zal gebruik worden gemaakt van de kennis en het uitgebreide nummeringsportfolio van Telserv.

KPN bereikte eerder dit jaar al een overeenkomst over de verkoop van iBasis aan Tofane Global, een in Parijs gevestigde speler op het gebied van telecommunicatie en digitalisering. Maar die deal is nog niet helemaal afgerond. iBasis biedt een breed scala aan spraak- en mobiele datadiensten voor vaste en mobiele providers.