Ach, dit soort nieuws wordt verpest door de tweets van blonde kuifje.



Alles draait om tweets en niet meer om feiten en resultaten.

23 euro....dat is 8 euro voor de splitsing.

Hoe gekker kun je het maken voor een bedrijf die 500 miljard roepies neerteld.



Het is een subpenny aandeel als je het zo bekijkt.

2018 is gewoon een verloren jaar. AEX op 503 en wereldeconomie vertraagd.



Dankzij de tweets van kuifje en bobby.

Er zijn geen winnaars, want de short sellers zullen hun zuurverdiende geld weer aan de belasting moeten geven om overheids tekort aan te zuiveren door de vertraging.