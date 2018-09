Gepubliceerd op | Views: 671 | Onderwerpen: luchtvaart

HAMBURG (AFN/DPA) - Airbus verwacht dat de vraag naar helikopters de komende twintig jaar fors toeneemt. Dat heeft te maken met de toenemende bouw van windmolens op zee. In de komende twintig jaar verwacht Airbus daardoor duizend extra helikopters te kunnen verkopen. Dat is goed voor een omzet van ongeveer 9 miljard euro.

Windparken worden steeds verder op zee aangelegd. Daardoor is een helikopter sneller om werklieden of medisch personeel naar de windparken te brengen dan verzorgingsschepen. Een helikopter kan 40 zeemijlen, ongeveer 74 kilometer, bijvoorbeeld in twintig minuten afleggen.