Europese beurzen doen stapje terug

AMSTERDAM (AFN) - De Europese aandelenbeurzen deden maandag een stapje terug. De aandacht bleef uitgaan naar de handelsvete tussen de Verenigde Staten en China na de inwerkingtreding van de nieuwe importtarieven van beide economische grootmachten. Op het Damrak kreeg navigatiebedrijf TomTom opnieuw klappen.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde rond het middaguur 0,1 procent in de min op 549,12 punten. De MidKap daalde 0,2 procent tot 783,94 punten. De beurzen in Frankfurt, Londen en Parijs leverden tot 0,4 procent in.

TomTom zakte 6,7 procent in de MidKap. De Japanse autogigant Toyota gaat Google toestaan smartphones te verbinden met auto's van het merk. Onlangs sloot Google al een samenwerking met een verbond van Renault, Nissan en Mitsubishi. Die samenwerking was een flinke klap voor TomTom, dat afgelopen week hard onderuit ging op de beurs.

ArcelorMittal

Hekkensluiter bij de hoofdfondsen was staalproducent ArcelorMittal met een verlies van 1,9 procent. Olie- en gasconcern Shell ging aan kop met een plus van 1,2 procent. Bij de kleinere bedrijven won FNG 3,9 procent. De kledingwinkelketen zag de omzet en het bedrijfsresultaat afgelopen halfjaar stijgen.

In Londen kelderde Thomas Cook ruim 19 procent. De Britse reisorganisatie gaf opnieuw een winstalarm. Vanwege het warme zomerweer in Noord-Europa gingen minder mensen op vakantie. Randgold won 5,7 procent. De grootste goudproducent ter wereld Barrick Gold heeft een fusie-overeenkomst gesloten met zijn kleinere rivaal.

Sky

Sky klom 8,7 procent. Het Amerikaanse kabelbedrijf Comcast heeft afgelopen weekeinde het hoogste overnamebod uitgebracht op het Britse media- en telecombedrijf. De kabelreus bood in de laatste ronde 29,7 miljard pond (ruim 33 miljard euro). De andere bieder was Rupert Murdochs 21st Century Fox.

In Parijs won Carrefour 0,6 procent. Het Franse supermarktconcern ontkende zijn branchegenoot Casino (min 1,6 procent) te hebben benaderd met een voorstel voor een fusie. Casino liet eerder weten een fusievoorstel van zijn grotere rivaal te hebben verworpen.

De euro was 1,1768 dollar waard, tegen 1,1739 dollar op vrijdag. Een vat Amerikaanse olie kostte 2,1 procent meer op 72,29 dollar. Brentolie steeg 2,5 procent in prijs tot 80,76 dollar per vat. Grote oliehandelshuizen houden rekening met een olieprijs die kan stijgen tot 100 dollar per vat, vanwege het wegvallen van Iraanse olie door de Amerikaanse sancties.