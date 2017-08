Brill voorziet minstens tiende meer omzet

Gepubliceerd op | Views: 103

LEIDEN (AFN) - Wetenschappelijk uitgever Brill denkt over heel 2017 een omzetgroei van meer dan 10 procent te zullen behalen. De toename wordt voornamelijk gerealiseerd door de overname van de Duitse uitgeverijen Schöningh & Fink. Op eigen kracht mikt het bedrijf op een groei van 2 tot 3 procent, zo meldde Brill bij de publicatie van de halfjaarcijfers.

De omzet van Brill kwam in de eerste zes maanden van het jaar uit op 16 miljoen euro. Dat betekende een stijging met 11 procent ten opzichte van een jaar eerder. De autonome omzetgroei 2,2 procent steeg. De rest van de stijging is toe te schrijven aan de acquisitie van Schöningh & Fink. Dat zorgde er ook voor dat de opbrengsten van gedrukte boeken fors steeg.

Onder de streep resteerde een winst van bijna 400.000 euro. Dat was minder dan de 700.000 euro een jaar eerder, onder meer doordat het bedrijf meer dividend uitkeerde en meer geld investeerde.

Verder maakte Brill bekend dat het verkoopkantoor in Peking deze maand zijn deuren opent. Brill heeft in Azië al een kantoor in Singapore.