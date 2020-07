Envipco wil tweede notering in Brussel opgeven

Gepubliceerd op | Views: 179

AMERSFOORT (AFN) - De maker van statiegeldsystemen Envipco wil zijn tweede notering in Brussel opgeven en focussen op de notering aan de beurs in Amsterdam. Het bedrijf zegt dat gezien de omvang van de onderneming en marktwaarde een dubbele notering niet langer gerechtvaardigd is.

Daarnaast zegt Envipco dat de tweede notering in Brussel geen noemenswaardige toevoeging biedt aan de liquiditeit, maar wel extra kosten met zich meebrengt. De stap zal dan ook helpen met het verlagen van kosten en de druk van regelgeving. De notering in Brussel moet voor het einde van dit jaar beëindigd worden. Er wordt om goedkeuring gevraagd van beursbedrijf Euronext en de Belgische toezichthouder FSMA.