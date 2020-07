'Sterke resultaten voor Accell'

Gepubliceerd op | Views: 377

HEERENVEEN (AFN) - Accell is met een sterk halfjaarbericht gekomen. Dat vinden analisten van ING. Ze vinden het vooral indrukwekkend dat de omzet in juni met meer dan de helft omhoog is gegaan, ondanks strubbelingen in de toeleveringsketen. De fietsenfabrikant wist door de sterke maand juni de stevige verkoopdalingen in voorgaande maanden te compenseren.

De virusuitbraak heeft wel tot druk op de marges geleid en Accell verwacht dat het bedrijfsresultaat in heel 2020 onder het niveau van vorig jaar zal uitkomen. Dat laatste vindt ING een conservatieve prognose. De marktvorsers denken dat de verkopen in bijvoorbeeld juli ook sterk zullen uitpakken, wat gunstig zou moeten zijn voor de resultaten. Veel consumenten zijn immers bang voor het virus en mijden het openbaar vervoer. E-bikes vormen dan een uitstekend alternatief vervoermiddel, aldus ING.

Het advies voor het aandeel bij de bank blijft staan op hold, met een koersdoel van 19 euro. Accell noteerde vrijdag rond 10.30 uur 2,5 procent lager op 23,10 euro.