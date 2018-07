Texas Instruments boekt hogere resultaten

Gepubliceerd op | Views: 346

DALLAS (AFN) - Het Amerikaanse chipconcern Texas Instruments heeft in het tweede kwartaal hogere resultaten in de boeken gezet dan een jaar eerder. Dat liet de onderneming weten na het slot van de beurshandel in New York.

De omzet steeg op jaarbasis met 9 procent tot 4 miljard dollar en de nettowinst ging met een derde omhoog tot 1,4 miljard dollar. Volgens het bedrijf was sprake van een aanhoudend sterke vraag naar zijn chipproducten vanuit de industrie en automobielsector. Voor het derde kwartaal rekent het bedrijf op een omzet van 4,1 miljard tot bijna 4,5 miljard dollar.