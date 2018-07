Unibail verkoopt groot kantorencomplex Parijs

Gepubliceerd op | Views: 399

PARIJS (AFN/BLOOMBERG) - Unibail-Rodamco-Westfield heeft het Capital 8-kantorencomplex in Parijs verkocht aan Invesco Real Estate. Met de deal is 789 miljoen euro gemoeid, maakte Invesco bekend.

Het pand, bestaande uit vier aan elkaar gekoppelde gebouwen, staat in het centrum van Parijs en is goed voor 45.000 vierkante meter aan kantoor, 11 verdiepingen en meer dan 500 parkeerplaatsen. Het gaat om de grootste Europese vastgoedaanschaf ooit voor Invesco. De transactie kan naar verwachting in het vierde kwartaal worden afgerond.