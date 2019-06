Gepubliceerd op | Views: 338 | Onderwerpen: autoindustrie

NEW YORK (AFN/BLOOMBERG) - Een mogelijke fusie tussen autoproducenten Fiat Chrysler en Renault is nog niet helemaal van de baan. Topmannen van de twee bedrijven en Renaults alliantiepartner Nissan staan daar nog altijd voor open, schrijft de Amerikaanse krant The Wall Street Journal op basis van ingewijden. Wel waarschuwen de topmannen dat allerlei voorwaarden van de betrokken partijen de pogingen om de gesprekken te herstarten kunnen bemoeilijken.

De aandeelhoudersvergadering van Nissan biedt mogelijk nieuwe kansen om de gesprekken met Fiat Chrysler te herstarten, denkt de top van Renault. De Japanners staan niet onwelwillend tegenover het samengaan, maar wil ook de alliantie met Renault hervormen. Beide partijen zouden meer onafhankelijkheid moeten krijgen en de samenwerking zou flexibeler moeten worden.