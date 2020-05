'Handelsspanningen drukken stempel op beursweek'

Gepubliceerd op | Views: 767

AMSTERDAM (AFN) - De oplaaiende handelsspanningen tussen de Verenigde Staten en China drukken waarschijnlijk hun stempel op de nieuwe beursweek. Mede door de rellen in Hongkong is de onderlinge relatie tussen de grootmachten duidelijk verslechterd. Ook krijgen beleggers een reeks macro-economische cijfers om te verwerken en de Europese Commissie komt met een nieuws steunplan om Europa door de coronacrisis heen te helpen.

De Chinese minister van Buitenlandse Zaken, Wang Yi, klaagde dit weekend over 'een politiek virus' dat in de Verenigde Staten heerst. Amerikaanse politici grijpen volgens hem elke gelegenheid aan om China aan te vallen. Het aantal leugens en samenzweringstheorieën gericht tegen China wordt iedere dag groter volgens de bewindsman die waarschuwde voor een nieuwe Koude Oorlog.

De coronacrisis blijft de gemoederen eveneens bezighouden. Aan de ene kant worden er wereldwijd steeds meer coronamaatregelen versoepeld. Daar tegenover staat dat de economische schade ook steeds duidelijker naar voren komt. Economen van de Amerikaanse bank JPMorgan vrezen dat de werkloosheid in de grootste economie van de wereld begin volgend jaar nog boven de 10 procent zal liggen.

Nieuwe cijfers

Komende dagen worden er weer veel nieuwe economische cijfers gepubliceerd. Zo staat er in Duitsland maandag een update over het ondernemersvertrouwen op het programma. Later in de week volgen onder meer cijfers over de Europese inflatie en de winkelverkopen in diverse landen. Ook zijn er nieuwe ramingen over de economische groei in het eerste kwartaal. Donderdag wordt verder duidelijk hoeveel Amerikanen afgelopen week bij hun overheid aanklopten voor een uitkering.

De aandacht van de financiële markten gaat verder uit naar Brussel. De Europese Commissie komt naar verwachting woensdag met een nieuw plan voor coronasteun. Hierover was onlangs al veel discussie. Nederland wordt in met name Zuid-Europa als een van de 'zuinige landen' weggezet.

Op het vlak van bedrijfsresultaten is het komende dagen vrij rustig. De meeste bedrijven hebben al een kijkje in de boeken gegeven over het afgelopen kwartaal. De beursweek is in diverse landen daarnaast wat korter dan gebruikelijk. In de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk zijn de beurzen maandag vanwege feestdagen gesloten.