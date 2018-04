'Monster valt tegen bij cijfers Randstad'

Gepubliceerd op | Views: 1.145 | Onderwerpen: detachering

AMSTERDAM (AFN) - De cijfers van uitzender Randstad in het eerste kwartaal komen redelijk overeen met de verwachtingen, al gaan de zaken bij onderdeel Monster minder met een omzetdaling van 16 procent. Dat schrijven KBC Securities, ING en Jefferies in een reactie.

De autonome omzetgroei bedroeg 7,4 procent. KBC had hier een verwachting voor 7,2 procent. Bij het onderliggende bedrijfsresultaat werd een winst behaald van 217 miljoen euro versus de prognose van 226 miljoen euro bij KBC. De aangepaste nettowinst kwam uit op 157 miljoen euro. KBC had hier 155 miljoen euro voorspeld.

De Belgische bank stelt verder dat het sterke herstel in Europa opnieuw wordt bevestigd. In Noord-Amerika en dus ook bij Monster is het minder. KBC herhaalt zijn accumulate-advies en koersdoel van 60 euro.

ING verklaarde eveneens dat de cijfers grotendeels in lijn der verwachtingen liggen, maar dat de bruto-marge aan de zwakke kant is. De marge lag op 19,6 procent, met een consensus voor 20 procent. Dat is mede te wijten aan Monster. Al met al is ING redelijk neutraal over het bericht van Randstad. Het advies is buy met een koersdoel van 64 euro.

Zakenbank Jefferies (underperform) wijst eveneens naar de zwakte bij Monster. Voor de rest zijn de resultaten zoals verwacht en zet het huidige momentum door, gezien de opmerkingen over de marktomstandigheden door Randstad.

Het aandeel Randstad noteerde dinsdag omstreeks 09.40 uur 4,7 procent lager op 52,22 euro. Daarmee was Randstad de grootste daler in de AEX.