VDL verruilt busproductie in Heerenveen voor maken toiletten

HEERENVEEN (ANP) - Industrieconcern VDL stopt met het maken van bussen in Heerenveen en gaat in zijn fabriek daar badkamers en toiletten maken. Daar is volgens het bedrijf nu extra veel vraag naar vanwege het grote woningtekort in Nederland.

Het is de bedoeling dat er bij de Friese afdeling van VDL vanaf 2022 complete demontabele ruimtes van de band rollen. Deze zullen vervolgens kant-en-klaar op bouwplaatsen van het nabijgelegen bedrijf Van Wijnen worden ingebouwd.

Door op deze geïndustrialiseerde manier huizen in elkaar te zetten kan de bouwtijd van een woning op locatie aanzienlijk worden verkort, van ongeveer 60 dagen naar slechts 24 uur. Dat is handig, omdat er volgens eerdere berichten in Nederland vóór 2030 ruwweg 1 miljoen woningen moeten worden bijgebouwd.

De nieuwe werkzaamheden van VDL in Heerenveen bieden naar verwachting werk aan ongeveer alle 150 medewerkers op de vestiging. Ze krijgen daarvoor speciale omscholing. Slechts een klein deel van de werknemers zal in Heerenveen werkzaam blijven voor VDL Bus & Coach.