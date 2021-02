Groei Duitse economie iets sterker dan eerder gedacht

WIESBADEN (ANP) - De Duitse economie, de grootste van Europa, is in het vierde kwartaal van vorig jaar wat sterker gegroeid dan eerder gedacht. Dat kwam onder meer door toegenomen investeringen in de bouwsector en een hogere export. Daar stonden wel zwakkere consumentenbestedingen tegenover, in verband met de lockdowns tegen het coronavirus, Duitsland is de belangrijkste handelspartner van Nederland.

Het Duitse federale statistiekbureau meldt op basis van een nieuwe raming dat de economie met 0,3 procent groeide ten opzichte van het derde kwartaal. Eerder werd een plusje van 0,1 procent gemeld.

Over heel 2020 werd de economische krimp in Duitsland bijgesteld naar een min van 4,9 procent. Hier werd eerder een krimp gemeld van 5 procent. Daarmee kwam een einde aan tien jaar met economische groei voor het land. In 2019 groeide de Duitse economie nog met 0,6 procent.