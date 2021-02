Crisis zet verkoop bedrijfswagens nog altijd onder druk

BRUSSEL (ANP) - Autofabrikanten verkochten vorige maand in de Europese Unie 7,2 procent minder bedrijfswagens dan in dezelfde maand een jaar eerder. Daarmee lijken ondernemers door de coronacrisis nog altijd bevreesd om forse uitgaven te doen aan hun wagenpark. Het hardst daalde de verkoop van touringcars en bussen, nu reisbeperkingen en thuiswerken voor een forse daling van het personenvervoer zorgen.

In totaal werden er 141.462 bedrijfswagens op kenteken gezet, meldt de Europese autobrancheorganisatie ACEA. Het aantal verkochte bussen daalde op jaarbasis met bijna een kwart, met een opvallende neergang van 60 procent in Spanje.

De teruggang in de verkoop van zware trucks, zwaarder dan 16 ton, bleef met een daling van 3,3 procent beperkt. In Centraal-Europa en Italië was binnen deze categorie zelfs sprake van een stijging. Van bestelbusjes en andere lichte bedrijfswagens werden in januari 116.177 exemplaren verkocht, 7,1 procent minder dan in dezelfde maand in 2020.

Net als veel andere sectoren leed de auto-industrie vorig jaar zwaar onder de coronacrisis. Door economische onzekerheid daalde de vraag naar voertuigen hard. Volgens de ACEA daalde de verkoop van bedrijfswagens in heel 2020 met bijna een vijfde.