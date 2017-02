Wereldhandel neemt licht toe

Gepubliceerd op | Views: 78

DEN HAAG (AFN) - De wereldhandel is in december met 0,5 procent gegroeid ten opzichte van de voorgaande maand. Dat meldde het Centraal Planbureau (CPB) vrijdag op basis van zijn eigen wereldhandelsmonitor.

De toename volgde op een herziene groei van 2,6 procent in november. De sterkste stijging werd in december gemeten in Latijns-Amerika en de Verenigde Staten. De eurozone en Japan zagen hun handel daarentegen licht afnemen. De wereldwijde industriële productie was in december onveranderd ten opzichte van november.