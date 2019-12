Valu8 steekt geld in cloudbedrijf Skysource

Gepubliceerd op | Views: 616

AMSTERDAM (AFN) - De beursgenoteerde investeerder Value8 neemt een minderheidsbelang in cloudbedrijf Skysource. Deze "eerste investering" bedraagt ongeveer 5 procent van het eigen vermogen van Value8, zonder dat daarbij bedragen worden genoemd. Als onderdeel van de samenwerking draagt Value8 naar eigen zeggen met kennis en kunde bij aan het vinden, analyseren en financieren van acquisitiemogelijkheden.

Skysource, dat onder meer de outsourcing van de complete IT-infrastructuur tot en met technisch applicatiebeheer in de cloud verzorgt, is naar eigen zeggen goed voor een omzet van 10 miljoen euro en is daarbij "gezond winstgevend". De resultaten worden gerealiseerd met circa 55 medewerkers.

Value8 heeft een 45 procent belang genomen in Skysource vanwege de combinatie van de goede groeiperspectieven en het ervaren, succesvolle managementteam. De investeerder heeft in het tweede kwartaal van dit jaar een periode van desinvesteringen afgesloten. Ongeveer driekwart van de portefeuille is in negen maanden tijd verkocht.