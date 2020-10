Wereldhandel groeide, maar wel trager

DEN HAAG (AFN) - De wereldhandel is in augustus met 2,5 procent gegroeid ten opzichte van een maand eerder, meldt het Centraal Planbureau (CPB). Dat is opnieuw een langzamer herstel dan een maand eerder, toen de groei nog 5 procent bedroeg.

De wereldhandel is het niveau van voor de coronacrisis nu weer aardig genaderd. Het verschil bedraagt nog 3 à 4 procent.

In Europa groeide de uitvoer bovengemiddeld hard, met 4 procent. Ook de Japanse economie draaide weer beter met een exportplus van 6,6 procent. De invoer en uitvoer van de VS en China liggen rond het gemiddelde.

De industriële productie steeg wereldwijd met 1 procent. In juli was dat nog 3,3 procent.