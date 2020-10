Bedrijvigheid Europese industrie groeit sneller

LONDEN (AFN/BLOOMBERG) - De bedrijvigheid in de industrie van de eurozone neemt deze maand sneller toe dan vorige maand. Dat maakte de Britse marktonderzoeker Markit bekend op basis van voorlopige cijfers. In de dienstensector neemt de bedrijvigheid juist verder af.

De inkoopmanagersindex van Markit die de bedrijvigheid in de industrie meet, kwam in oktober uit op 54,4 tegen 53,7 in september. Economen hadden in doorsnee op een minder snelle groei gerekend en voorspelden een stand van 53. Een stand van 50 of meer duidt op groei, daaronder op krimp.

De bedrijvigheid in de dienstensector, die hard getroffen wordt door de coronacrisis en nieuwe maatregelen tegen de virusuitbraak, nam verder af. De graadmeter voor die sector kwam uit op 46,2 tegen 48 vorige maand.

In Duitsland is hetzelfde beeld te zien. De index voor de industrie steeg daar door naar 58, van 56,4 vorige maand. De dienstensector, die vorige maand met een stand van 50,6 nog groeide, liep nu terug getuige een stand van 48,9. In Frankrijk kwam de inkoopmanagersindex voor de industrie op 51 uit, iets lager dan vorige maand. Voor de diensten zakte die naar 46,5.

In het Verenigd Koninkrijk neemt de bedrijvigheid in zowel de industrie als de dienstensector nog toe, maar wel minder hard dan een maand eerder. De inkoopmanagersindex voor de industrie kwam uit op 53,3 van 54,1 vorige maand. In de dienstensector stond de graadmeter op 52,3. Daar was de stand in september 56,1.