Omzetgroei voor Core Labs

Gepubliceerd op | Views: 223

AMSTERDAM (AFN) - Core Laboratories (Core Labs) heeft in het derde kwartaal de omzet zien groeien. Dat kwam naar voren uit een handelsbericht van de in Amsterdam genoteerde dienstverlener aan de olie- en gasindustrie.

Core Labs zette voor 173,2 miljoen dollar aan opbrengsten in de boeken. Dat was binnen de bandbreedte die de onderneming bij het vorige handelsbericht, van 171 miljoen dollar tot 175 miljoen dollar, voorspelde. De operationele winst kwam uit op 31,2 miljoen dollar. Ook dat was in lijn met de prognose. Het onderdeel Reservoir Description behaalde in de verslagperiode de hoogste omzet in vier jaar tijd. Bij Production Enhancement was sprake van een kleine groei.

Over het vierde kwartaal is het bedrijf wat somberder. Het voorziet een daling bij de Amerikaanse landactiviteiten, waarbij het segment Production Enhancement het zwaarst wordt getroffen. Reservoir Description zal naar verwachting ook worden beïnvloed, maar in mindere mate. Core Labs voorziet voor het lopende kwartaal een omzet van tussen de 161 miljoen en 163 miljoen dollar. De operationele winst komt naar verwachting tussen de 28 miljoen en 29 miljoen dollar uit.