Heathrow-baas steunt uitdaging Virgin

LONDEN (AFN) - Dat luchtvaartmaatschappij Virgin Atlantic wil morrelen aan de dominante positie van British Airways in de Britse luchtvaartsector, kan rekenen op de goedkeuring van Heathrow-baas John Holland-Kaye. De topman van de Londense luchthaven is voorstander van het opschudden van landingsrechten, zo zei hij in interview.

Door een extra start- en landingsbaan op Heathrow, de drukste luchthaven van Europa, te realiseren moet er meer concurrentie komen. Onder meer Virgin wil meer landingsrechten bemachtigen en volgens Holland-Kaye is het goed als er een partij van een zekere schaalgrootte is die de concurrentie met British Airways aan kan gaan.

De luchthavenbaas wees er op dat tarieven voor slots na de opening van de nieuwe baan omlaag zouden moeten kunnen. Soepelere regels zouden daarbij in het voordeel zijn van marktpartijen als Virgin. Die luchtvaartmaatschappij gaf onlangs nog te kennen zijn netwerk stevig te willen uitbreiden.

De uitbreiding van Heathrow kreeg vorig jaar de steun van het Britse parlement, maar is nog altijd niet in beton gegoten. Met de aanleg van de baan is een bedrag gemoeid van omgerekend 16 miljard euro.