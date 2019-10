'WDP op schema voor doelstelling'

Gepubliceerd op | Views: 121

AMSTERDAM (AFN) - WDP is goed op weg om aan zijn nieuwe doelstellingen voor groei tot en met 2023 te voldoen. Dat schrijven analisten van KBC Securities naar aanleiding van het kwartaalbericht van de investeerder in logistiek vastgoed.

WDP verzekerde zich in de eerste negen maanden van het jaar van 400 miljoen euro aan nieuwe investeringen. Marktvorsers maken daar uit op dat het bedrijf op schema ligt voor zijn groeiplan voor de jaren 2019 tot 2023, waarin WDP zijn portefeuille jaarlijks met 10 procent wil uitbreiden.

Op basis van de voorbije drie kwartalen rekent WDP voor dit jaar op een 8 procent hogere EPRA-winst per aandeel dan in 2018. Die winstgroei is volgens KBC voornamelijk te danken aan sterke groei in Nederland en Roemenië, waar een aantal vooraf verhuurde vastgoedlocaties de resultaten stutten.

KBC hanteert een hold-advies met een koersdoel van 140 euro voor WDP. Het aandeel noteerde woensdag omstreeks 09.30 uur 0,1 procent hoger op 167,20 euro.