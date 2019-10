'Gemiste kans voor ForFarmers'

Gepubliceerd op | Views: 598

AMSTERDAM (AFN) - Niet veevoerbedrijf ForFarmers maar branchegenoot Agrifirm heeft het Belgische familiebedrijf Quartes overgenomen. Volgens analisten van KBC Securities was Quartes ook voor het beursgenoteerde ForFarmers interessant. Ze vinden het een gemiste kans dat een andere partij er met de buit vandoor is gegaan.

Quartes is een van de grootste leveranciers van mengvoerder aan Belgische boeren. De marktvorsers van KBC stellen dat het bedrijf in België de vierde positie bekleedt op de markt. De jaaromzet kwam vorig jaar uit op zo'n 650 miljoen euro. De analisten beschikten overigens niet over de precieze details van de deal met Agrifirm.

KBC handhaaft zijn hold-advies voor ForFarmers met een koersdoel van 7,50 euro. Het aandeel noteerde woensdag omstreeks 09.25 uur 0,6 procent in de min op 5,41 euro.