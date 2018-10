Kardan nadert compromis met deel schuldeisers

Gepubliceerd op | Views: 221

AMSTERDAM (AFN) - Kardan nadert een akkoord met een deel van zijn obligatiehouders over een langere terugbetalingstermijn. Dat meldde de in Amsterdam genoteerde Israëlische investeerder in een update hoewel de onderhandelingen nog niet afgerond zijn.

Het compromis bestaat uit een verlenging van de looptijd van de obligaties tot eind 2021. In ruil daarvoor krijgen de obligatiehouders een jaarlijkse rente en aandelen Kardan. Ook moet de onderneming bezittingen van de hand doen om met de opbrengsten de obligatiehouders terug te betalen.

Kardan had de obligaties eigenlijk in 2015 terug moeten betalen, maar kwam toen ook al een verlenging van twee jaar overeen. Toen die deadline naderde probeerde het bedrijf dochter Tahal te verkopen, maar dat lukte niet op tijd waarna een geschil met de schuldeisers ontstond.

De houders van obligaties B moeten nog stemmen over het compromis. De onderhandelingen met de houders van de obligaties A moeten nog beginnen.