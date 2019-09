Minder winst voor niet-financiële bedrijven

Gepubliceerd op | Views: 762

DEN HAAG (AFN) - De brutowinst voor belasting van niet-financiële bedrijven kwam in het tweede kwartaal uit op 55,8 miljard euro. Dat is 2,3 miljard euro minder dan in hetzelfde kwartaal een jaar eerder. Het is de eerste keer in 2,5 jaar tijd dat de winst lager is dan in hetzelfde kwartaal van het jaar ervoor, aldus het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

De afname is vooral toe te schrijven aan de daling van de winsten van buitenlandse dochterondernemingen. Deze waren 2,5 miljard euro lager dan in het tweede kwartaal van vorig jaar. Enkele grote multinationals realiseerden lagere winsten in het buitenland. De operationele winst van de niet-financiële bedrijven was volgens het statistiekbureau 1,3 miljard euro hoger dan een jaar eerder, ondanks een toename van de loonkosten.