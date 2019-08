Adyen-oprichters ronden verkoop stukken af

Gepubliceerd op | Views: 105

AMSTERDAM (AFN/BLOOMBERG) - Adyen-oprichters en bestuursleden Pieter van der Does en Arnout Schuijff hebben de verkoop van in totaal 497.041 aandelen in de betalingsverwerker afgerond. De topman en technisch eindverantwoordelijke stootten daarmee 15 procent van hun belang in het bedrijf af, voor een bruto-opbrengst van 309 miljoen euro.

De stukken werden verkocht voor een prijs van 622 euro per aandeel. Het aandeel Adyen ging donderdag na publicatie van halfjaarcijfers 5 procent omlaag. Het aandeel sloot op 643,80 euro.

Met de verkoop wilden de twee hun portfolio diversificeren en daarmee hun blootstelling aan één belegging verkleinen. Ze verklaarden toegewijd te blijven aan de toekomst van Adyen voor de langere termijn. De verkoop zou niets zeggen over hun kijk op het bedrijf.

De stukken werden via JPMorgan Chase en Goldman Sachs aangeboden aan institutionele beleggers. Van der Does en Schuijff hebben toegezegd hun overgebleven stukken nog zeker 180 dagen aan te houden.