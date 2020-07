'Lager resultaat verlichtingsbedrijf Signify'

Gepubliceerd op | Views: 299

AMSTERDAM (AFN) - Verlichtingsbedrijf Signify heeft in het tweede kwartaal van dit jaar naar verwachting een lager bedrijfsresultaat behaald dan een jaar eerder en in het eerste kwartaal. De onderneming komt vrijdag met cijfers over de afgelopen periode.

Volgens een consensus van analistenschattingen die Signify op de eigen website heeft geplaatst komt het ebita-resultaat uit op 32 miljoen euro. Dat was 104 miljoen euro een jaar eerder en 70 miljoen euro in de eerste drie maanden van dit jaar. De omzet bedraagt naar verwachting circa 1,4 miljard euro. Een jaar geleden kwam de omzet uit op bijna 1,5 miljard euro en ruim 1,4 miljard euro in het eerste kwartaal. Daarnaast wordt een nettoverlies van 9 miljoen euro verwacht. Dat was een plus van 50 miljoen euro vorig jaar en een nettowinst van 27 miljoen euro in de voorgaande periode.

Bij de bekendmaking van de cijfers over het eerste kwartaal bleek dat Signify behalve onder de krimp van de traditionele lampenmarkt ook gebukt ging onder de coronacrisis. Door de crisis liep de productie van lampen en andere verlichtingsproducten tegen verstoringen in de toeleveringsketen aan. Het cijferbericht viel wel beter uit dan analisten hadden verwacht. Om de crisis het hoofd te bieden wordt in de kosten gesneden door het bedrijf.

Verder werd in juni gemeld dat een speciaal soort UV-licht uit lampen van Signify effectief is gebleken bij het uitschakelen van het coronavirus. Om de strijd tegen de ziekte te steunen wil het bedrijf de technologie ook beschikbaar stellen aan andere verlichtingsbedrijven. Daarnaast wordt de productie verhoogd.