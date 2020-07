'Marel verslaat verwachtingen'

Gepubliceerd op | Views: 469

AMSTERDAM (AFN) - De IJslandse maker van vlees- en visverwerkende machines Marel heeft in het tweede kwartaal beter gepresteerd dan verwacht. Dat meldde ING in een reactie op de cijfers van het in Amsterdam genoteerde bedrijf.

De omzet en de brutowinst waren hoger dan gedacht, aldus ING. Volgens de bank was vooral de marge bij de divisie voor pluimvee boven verwachting. ING zei dat de andere divisies van Marel ook boven verwachting presteerden, maar in mindere mate als bij pluimvee. Het is volgens de bank verder geen verrassing dat Marel nog veel onzekerheden ziet door de coronacrisis. Het advies is buy en het koersdoel staat op 4,60 euro. Het aandeel Marel noteerde donderdag omstreeks 11.15 uur een plus van 4,48 euro.