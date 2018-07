Gepubliceerd op | Views: 535 | Onderwerpen: banken

AMSTERDAM (AFN) - Onlinebroker BinckBank nadert het punt waarbij het beheerd vermogen weer zal toenemen. Dat schrijven kenners van ING in een reactie op de halfjaarresultaten van het bedrijf.

BinckBank bestempelt 2018 zelf als een overgangsjaar. Volgens de leiding van het bedrijf zal het wat langer duren voordat strategische verandering zijn doorgevoerd dan waar vooraf rekening mee werd gehouden. Wel wordt iedere stap zorgvuldig genomen.

Volgens ING is in de halfjaarresultaten duidelijk te merken dat er sprake is van een transitiejaar. De operationele kosten vallen daarbij vooralsnog hoger uit dan geraamd. De kenners menen dat er een verdere besparing nodig is van 4 procent in de tweede jaarhelft om aan de beoogde doelstelling van een kostenbasis van 110 miljoen euro te voldoen. ING wijst er op dat de leiding van BinckBank zich bewust is van de te nemen stappen.

Aandeel

Verder valt de winst per aandeel van 0,10 euro BinckBank hoger uit dan verwacht. Ook het interim-dividend van 0,13 euro per aandeel zal beleggers tevreden stemmen, meent ING. Net als de omzet die vooral vooruit wordt geholpen door het hoge aantal transacties.

ING hanteert een hold-advies op BinckBank met een koersdoel van 5 euro. Het aandeel stond maandag omstreeks 10.00 uur 6,1 procent hoger op 5,08 euro.