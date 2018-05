Forse renteverhoging in Turkije

Gepubliceerd op | Views: 728 | Onderwerpen: rentebesluit, Turkije

ANKARA (AFN/BLOOMBERG) - De Turkse centrale bank heeft besloten zijn belangrijkste rentetarief fors op te schroeven in een poging de vrije val van de lira te stoppen. Dat is de uitkomst van een speciaal spoedberaad bij de bank om grote economische problemen in Turkije zoveel mogelijk af te wenden.

Het belangrijkste rentetarief gaat met 3 procentpunten omhoog naar 16,5 procent. De waarde van de lira is de laatste tijd flink gezakt, met als gevolg dat de al fikse inflatie in het land nog verder dreigt op te lopen. Eerder op woensdag ging de munt ook weer zo'n 5,5 procent onderuit ten opzichte van de dollar. Direct na het rentebesluit volgde een bescheiden herstel met 0,7 procent.

De Turkse centrale bank verkeert in een zeer lastige situatie. President Recep Tayyip Erdogan zei een paar weken terug nog tegen journalisten dat hij een fel tegenstander is van renteverhogingen door de centrale bank. Kenners denken evenwel dat dit de enige manier is om de economische problemen in het land een halt toe te roepen.

Gespannen politieke situatie

De Turkse leider heeft voor 24 juni vervroegde presidents- en parlementsverkiezingen uitgeschreven. Vandaar dat er momenteel sprake is van een gespannen politieke situatie in Turkije.

Erdogan geeft de centrale bank er de schuld van dat onder meer gewone Turken in de problemen komen door de verhogingen van de rente. Daardoor zouden zij hun kapitaal massaal naar het buitenland verplaatsen. De opvallende uitspraken van de president waren dan ook bedoeld om beleggers en investeerders ervan te overtuigen niet weg te vluchten uit Turkije. Hij zei daarbij onder meer dat hij graag meer controle wil over het monetaire beleid van de centrale bank.