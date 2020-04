'Uitdagingen blijven voor Core Labs'

Gepubliceerd op | Views: 336

AMSTERDAM (AFN) - Core Laboratories (Core Labs) heeft in het eerste kwartaal minder slecht gepresteerd dan verwacht, schrijft ING in een reactie op de cijfers. Maar de in Amsterdam genoteerde dienstverlener aan de olie- en gasindustrie blijft kampen met uitdagingen door de slechte marktomstandigheden, aldus de bank.

ING wijst op de positieve kasstroom en de stappen die Core Labs zet om de crisis aan te kunnen, zoals het verlagen van dividend en uitgaven. Of dit genoeg is moet volgens ING nog blijken, gezien de zeer sterke afname van boorplatforms, waardoor de vraag naar de diensten van het bedrijf geraakt kan worden.

Het advies staat op hold. Het aandeel Core Labs noteerde donderdag omstreeks 11.30 uur een min van 3,4 procent op 11,50 euro.